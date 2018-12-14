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Konya'da aydınlatma direklerine çarpan tır mezarlığa devrildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, mezarlığa devrilen yem yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

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Eyüp Biltekin idaresindeki 32 KF 920 plakalı yem yüklü tır, Tatlıcak Mahallesi'nde yoldan çıktı.

Aydınlatma direklerine çarpan tır, Tatlıcak Mezarlığı'na devrildi.

Aracın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Biltekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın aydınlatma direklerine zarar vermesi nedeniyle mahalleye yaklaşık 3 saat elektrik verilemedi.

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