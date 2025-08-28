İSTANBUL 28°C / 21°C
28 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Konya'da baba-oğul cinayeti: Katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğlunu katleden silahlı saldırının zanlısı Hıdır A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 19:10
Konya'da baba-oğul cinayeti: Katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı
Cinayet zanlısı Hıdır A'nın emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hıdır A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde 25 Ağustos'ta baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, baba M.K. olay yerinde, ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, 26 Ağustos'ta olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı Çatalhüyük Mahallesi'nde bulmuş, zanlı Hıdır A, saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına alınmıştı.

