Vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

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Konya'da cinnet getiren kişi eşini öldürdü

Konya'da cinnet getiren tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.

  • AA
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Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde oturan Fahri ve Kezban Yıldız çifti, alkol yüzünden tartışmaya başladı. Cinnet getiren 5 çocuk babası Fahri Yıldız, eşi Kezban Yıldız’ı 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu.

Silah sesini duyan diğer odadaki oğulları 26 yaşındaki Zeki Yıldız, annesini kanlar içinde görünce kardeşlerini kucaklayarak komşularına bıraktı.

İkinci kez silah sesinin duyulması üzerine olay yerine koşan Zeki Yıldız, babasının intihara teşebbüs ettiğini gördü.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, Fahri ve Kezban Yıldız çiftini kanlar içinde buldu. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kezban Yıldız kurtarılamadı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Yıldız'ın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

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