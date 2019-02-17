Konya'da drift yapan sürücüye 15 bin 30 lira ceza kesildi
Konya’da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.
- İHA
Araç sürücüleri merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde araçlarıyla drift yaparak şov yaptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Konya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sürücülerin drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde araçların sürekli drift yaptığı ve farklı araçların da etrafında durduğu görülüyor. Ayrıca drift yapan bir aracın kaput kısmında ise bir kişinin oturması da dikkat çekti.
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