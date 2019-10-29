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Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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