Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi yakalandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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