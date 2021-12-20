İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2345
  • EURO
    14,9237
  • ALTIN
    754.576
  • BIST100
    2056.36
Güncel

Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da hava koşulları nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 22:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:49
ABONE OL

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Hafta sonu ektili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 26 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.