Konya'da eğitime kar engeli

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:49

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Hafta sonu ektili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 26 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.