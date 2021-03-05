Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 25 kişiye ceza

AA 05 Mart 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 15:45

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 25 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. İş yeri sorumlusu T.A, hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

