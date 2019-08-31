Konya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde sondaj kuyusuna elektrik çektiği sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kutören Mahallesi Mumunlu Yaylası'nda sondaj kuyusuna elektrik çeken Arif Taban (37) elektrik akımına kapıldı. Özel araçla hastaneye götürülmek istenen Taban'ı yolda, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri karşıladı. Ekipler Taban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.