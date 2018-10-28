Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da ev yangını

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahalede bulunurken evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Uzun süren çalışmalar sonucu söndürülen yangının, dizüstü bilgisayardan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA