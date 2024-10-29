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Konya'da feci kaza: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

AA29 Ekim 2024 Salı 09:41 - Güncelleme:
Konya'da feci kaza: 1 ölü
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Ö.K. idaresindeki 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ö.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.A.K. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ö.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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