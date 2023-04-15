Konya'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fuat Oto idaresindeki 35 NGV 79 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Kadınhanı ilçe çıkışında, aynı istikamette seyir halindeki Burhanettin Yeniçeri'nin kullandığı 01 MV 370 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde bulunan Şenel Oto, Ezgi Yeniçeri, Gülşen Yeniçeri ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fuat Oto, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şenel Oto ve ismi öğrenilemeyen iki yaralı ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.