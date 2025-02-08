Konya'da iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Akkise Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Aile yakınlarının da karıştığı tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kagaya dönüştü.
Olayda, Adem E. (55), Ömer E. (16), Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Serkan K. (19). ve Arda K. (17) yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumu ağır olan Tahsin K. buradaki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.