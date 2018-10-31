Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.’nın kullandığı 42 BLE 10 plakalı otomobil, Sadıkhacı Mahallesi yol ayrımında Yunus D.'nin kullandığı 06 AEY 594 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.