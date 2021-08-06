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Konya'da iş bulma bahanesi ile vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şahıs gözaltına aldı

Konya'da internet sitesi aracılığıyla iş arayan vatandaşlara vaatlerde bulunarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 11:27 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:29
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Konya'da internet sitesi üzerinden hastanelerde iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş ararken bir internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını belirten 10 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma kapsamında internet sitesi üzerinden tuzağa düşürülen genç kadınlardan verilen hesap numarasına 120 lira yatırmalarının istendiğini tespit etti.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, çeşitli hastanelere personel alımı yaptığını iddia eden ve kendisini firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıtan Yasin A'yı (22) gözaltına aldı.

Daha önce de yüzlerce kişiyi bu yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüphelinin polisteki ifadesinde, "Bugün yalnızca 5 kişi para yatırdı. Para yatıranlar şikayetlerini geri çekerlerse paralarını geri verebilirim." dediği öğrenildi.

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