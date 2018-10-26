Konya’da kaçak akaryakıt operasyonu
Konya’da bir akaryakıt istasyonunda gizli yeraltı tankında 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- İHA
Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda kaçak yakıt satıldığı ihbarını aldı.
İşletmeciliğini H.S. isimli şahsın yaptığı akaryakıt istasyonunda yapılan aramada, 70 bin litre kapasiteli gizli yeraltı tankı içerisinde 40 bin litre kaçak akaryakıt ve satışta kullanılan gizli kumanda düzeneği ele geçirildi. Tanka ve düzeneğe el konulurken işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.
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