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Konya'da kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı

Konya'da kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen 30 iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün satışı yapılan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Polis, belirlenen 30 iş yeri ve depoda yaptığı aramalarda 530 bin 200 makaron, 22 bin 410 paket doldurulmuş sigara, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü, 183 bin 500 sigara paketi ambalajı, 510 kilogram kıyılmış tütün, 43 kilogram nargile tütünü, 2 sigara doldurma makinesi, 2 jelatin makinesi ve hava kompresörü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

  • kaçakçılık
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