Konya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 10 gözaltı

Konya'da 10 iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, tütün, sigara sarma malzemesi, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 10 iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 9 bin 160 paket doldurulmuş sigara, 112 bin 150 adet bandrolsüz / sahte bandrollü boş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı, 18 kilogram tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 405 adet puro, 115 adet elektronik sigara, 106 adet elektronik sigara likiti ve 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.