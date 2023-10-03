İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5068
  • EURO
    28,8437
  • ALTIN
    1613.75
  • BIST100
    8519.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 10 gözaltı
Güncel

Konya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 10 gözaltı

Konya'da 10 iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 13:19 - Güncelleme:
Konya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 10 gözaltı
ABONE OL

Konya'da 10 iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, tütün, sigara sarma malzemesi, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 10 iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 9 bin 160 paket doldurulmuş sigara, 112 bin 150 adet bandrolsüz / sahte bandrollü boş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı, 18 kilogram tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 405 adet puro, 115 adet elektronik sigara, 106 adet elektronik sigara likiti ve 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Konya
  • kaçakçılık
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.