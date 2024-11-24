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Konya'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalan 27 kişi kurtarıldı.

AA24 Kasım 2024 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Konya'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı
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Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Yunak - Akşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Ankara'dan Isparta'ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, Yunak Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Sınav için Isparta'ya giden üniversite öğrencisi Furkan Polat ise "Yolda kar yağışından dolayı mahsur kaldık. 112'yi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar." diye konuştu.

Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimizle birlikte mahsur kalan tüm vatandaşlarımızı kısa süre içinde güvenli bir şekilde kurtardık. Vatandaşlarımızın sağlık durumu gayet iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi aldık ve herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale etmek için hazır durumdaydık. Allah'a şükürler olsun, ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı."

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