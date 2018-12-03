Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesinde bir kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü Mahallesi'nde bulunan müstakil evinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kabakçı'ya telefonla ulaşamayan çocukları, durumu komşularına haber verdi.

Evin balkonundan giren bir komşusu Kabakçı'yı oturma odasındaki kanepe üzerinde hareketsiz şekilde görünce durumu ailesine, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, yaşlı adamın hayatta olmadığını belirledi. Kaloriferli olmasına rağmen soba da kullanılan evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulundu.  

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Kabakçı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Çalışan anneye 6 destek

Çalışan anneye 6 destek

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA