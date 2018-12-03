Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesinde bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü Mahallesi'nde bulunan müstakil evinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kabakçı'ya telefonla ulaşamayan çocukları, durumu komşularına haber verdi.

Evin balkonundan giren bir komşusu Kabakçı'yı oturma odasındaki kanepe üzerinde hareketsiz şekilde görünce durumu ailesine, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, yaşlı adamın hayatta olmadığını belirledi. Kaloriferli olmasına rağmen soba da kullanılan evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulundu.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Kabakçı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.