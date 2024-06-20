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Konya'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

DHA20 Haziran 2024 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Konya'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Yılmaz'ın (30) kontrolünü yitirdiği 34 HR 0351 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki 01 BJC 05 plakalı otomobile çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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