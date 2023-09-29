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Konya'da korkunç olay! Annesini öldürdü

Konya'da bir genç, kavga ettiği annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Konya'da korkunç olay! Annesini öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Ayfer Akbay (49) ile birlikte yaşayan madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Y.F.H., annesinden para istedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Y.F.H. annesine ateş etti ve evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Ayfer Akbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, katil zanlısı evlat Y.F.H., polis tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Annenin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, Y.F.H. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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