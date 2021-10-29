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  • Konya'da korkutan görüntü! Derinliği 12 metre olarak ölçüldü
Güncel

Konya'da korkutan görüntü! Derinliği 12 metre olarak ölçüldü

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında yeraltı sularının aşırı derecede çekilmesi sonucu 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

AA29 Ekim 2021 Cuma 15:27 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 15:27
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Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz." dedi.

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