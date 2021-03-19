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Güncel

Konya'da, koronavirüs kurallarını ihlal eden 46 kişiye 186 bin lira ceza

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Konya'da, kapalı olması gerekirken açık tutulan eğlence mekanındaki aralarında kadınların da bulunduğu 46 kişiye, 186 bin 300 lira ceza uygulandı.

DHA19 Mart 2021 Cuma 10:22 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:22
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Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vaka sayası fazla olduğu için kırmızı kategoride yer alan kentte denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu merkezin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 434 bin 700 lira ceza uyguladı. Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi'nde de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi. Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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