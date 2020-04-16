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Konya'da koronavirüs önlemlerine uymayan 5 kişiye para cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:17
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İlçedeki pazar yerinde denetleme yapan Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ve Zabıta Amiri Yunus Uyar, pazarcı esnafına sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, maskesi olmayan kişilere maske dağıttı.

Denetimler sırasında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye toplam 1960 lira para cezası uygulandı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları ve evde kalmaları çağrısı yinelendi.

90 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

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