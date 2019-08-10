Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde ilerleyen 8 araçlık askeri konvoydaki mühimmat yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mühimmatlar patlayarak çevreye saçıldı.

Kara yolu, vatandaşların güvenliği açısından trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.