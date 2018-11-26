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Konya'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü

Konya'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'nda yaşayan Ömer T. (54) ile annesi Ayşe T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Ömer T, annesini bıçakla yaraladıktan sonra komşularına olayı haber verdi.

Komşuların araması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayşe T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer T, polis ekiplerince gözaltına alındı, olayı öğrenen aile yakınları fenalık geçirdi.

Kadının cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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