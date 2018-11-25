Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sadettin Küçüksert idaresindeki 42 H 9931 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak kara yolunun 19. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Kübra, Zeynep ve Raziye Küçüksert yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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