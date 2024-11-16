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  • Konya'da otomobil ile polis midibüsü çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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Konya'da otomobil ile polis midibüsü çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Konya'nın Adana karayolunda meydana gelen kazada, polis midibüsü ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis 11 kişi yaralandı.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 01:34 - Güncelleme:
Konya'da otomobil ile polis midibüsü çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Adana karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 42 BZ 693 plakalı polis midibüsü, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz'in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7'si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Filiz'in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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