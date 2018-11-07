Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Uçar (56) idaresindeki 01 BNM 27 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Fatma Uçar (53), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Uçar ile araçta bulunan İbrahim Akgün yaralandı. Yaralanan Uçar ile Akgün, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Uçar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.