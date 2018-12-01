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Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli - Aksaray E90 karayolunun 67. kilometresi Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğukan Gökalp idaresindeki 51 LC 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serkan B'nin kullandığı 31 YK 615 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Gökalp ile araçta bulunan Leyla Saklav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobildeki Yaşar Ali A. yaralandı. Yaralı Yaşar Ali A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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