Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Konya'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Fatih D. yönetimindeki 42 AFM 93 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Siba Alissa'ya (6) çarptı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alissa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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