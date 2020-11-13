Konya'da peçeli ve çarşaflı kadına çirkin saldırı

13 Kasım 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:59

Konya'da çarşaflı ve peçeli bir kadın, yolda yürürken, önünü kesen bir adamın çirkin saldırısına maruz kaldı.

"BURASI OSMANLI TOPRAĞI"

"Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" diyen adama cevap veren kadın, "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla peçeyle aldı burayı.” dedi.

“Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyen adama cevap vermeye devam eden kadın, “Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye. İlim senin gibi insanların kıyafete hakaretiyle mi oluyor? İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor?” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sonrasında olay yerine gelen polise derdini anlatan kadın, adamdan şikayetçi oldu.