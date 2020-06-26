İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8572
  • EURO
    7,6999
  • ALTIN
    388.582
  • BIST100
    115145
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Güncel

Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA26 Haziran 2020 Cuma 12:10 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:10
ABONE OL

Kaza, Akşehir-Afyonkarahisar yolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Bahide Karal (49) olay yerinde, sürücü Fevzi Karagöz hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan yolculardan Hatice Bezciyarar (78) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Necattin K. (50) ile Emrah K. (19) da tedavileri yapılmak üzere Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.