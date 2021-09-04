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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 19:28 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:28
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Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

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