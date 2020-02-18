İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0704
  • EURO
    6,5635
  • ALTIN
    310.028
  • BIST100
    119413
Güncel

Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Şubat 2020 Salı15:46 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:46

Ereğli-Konya kara yolu Kargacı Mahallesi yakınlarında, İshak İlaslan idaresindeki 33 TT 163 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Ramazan Ç. yönetimindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İlaslan'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ramazan Ç. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden İshak İlaslan’ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Ç. ise Taşağıl Mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı.

Ailesinin sırtında taşıdığı Zeynep öğretmen öğrencilerine güç veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.