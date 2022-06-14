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Konya'da tarihi eser kaçakçısı eserlerle birlikte yakalandı

Konya'da tarihi eser operasyonunda bir evde 106 sikke ile 268 obje ele geçirildi. Yakalanan bir kişi 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefetten' hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

AA / İHA14 Haziran 2022 Salı 10:56 - Güncelleme:
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, merkez Meram ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 106 sikke, tarihi eser niteliğinde 268 obje ve dedektör ele geçirildi.

Baskında evde yakalanan bir kişiye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefetten" hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Konya merkezli Miras operasyonu düzenlenmiş, 38 ilde 143 şüpheli yakalanarak ülke gündeminde yer almış, sonrasında sadece Konya'da adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si tutuklanmış ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde en yüksek Tarihi Eser Kaçakçılığı tutuklaması olarak kayda geçmişti.

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