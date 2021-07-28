İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2021 Çarşamba / 18 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5583
  • EURO
    10,1168
  • ALTIN
    495.387
  • BIST100
    1365
Güncel

Konya'da tır otomobile çarptı: 2 ölü

Konya'da tırın çarptığı otomobildeki baba ile kızı hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20
ABONE OL

Beytullah K. (28) idaresindeki 42 DJ 311 plakalı tır, Konya-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde, Kemal Keklik (73) yönetimindeki 33 DVD 75 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada yandan çarptı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle şarampole sürüklenen otomobildeki sürücü Keklik ile araçtaki kızı Meryem Keklik'in (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Beytullah K. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.