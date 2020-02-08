Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Buzlanmanın etkili olduğu Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde iki otomobil, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Sezer Çetinkaya (36) hayatını kaybetti. Yaralanan Funda (38), Nurten (16) ve Orhan Yumuk (41), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçta sıkışan Çetinkaya'nın cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga konuldu.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, tırın altına giren otomobillerin çıkarılarak çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.