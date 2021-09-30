İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8875
  • EURO
    10,3084
  • ALTIN
    502.141
  • BIST100
    1406.39
Güncel

Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Memiş Bayraktar (59) yaşamını yitirdi.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 23:32 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:32
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Afyonkarahisar karayolu Akşehir yakınlarında meydana geldi. Memiş Bayraktar yönetimindeki 68 ACJ 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ferhat Güngör (40) yönetimindeki 01 JA 961 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında metrelerce sürüklenerek hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Bayraktar olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Güngör ise kazadan yara almadan kurtuldu. Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.