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Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:16
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Cavit Yücesan idaresindeki 07 S 2580 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İzmir'den yola çıkan bir tur otobüsü de Konya'da devrilmiş, kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 34 kişi yaralanmıştı.

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