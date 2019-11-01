Doğa Koruma Milli Parklar Konya Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde, iki kişinin usulsüz avlandıkları bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, iki avcıyı, maskeli şahin ile 8 kır güvercini ve muhtelif tuzaklarla yakaladı.

Şahin ile kır güvercinleri doğaya salınırken, iki kişiye toplam 20 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.