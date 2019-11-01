Konya'da usulsüz avlanan iki kişiye 20 bin lira ceza kesildi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, usulsüz avlandıkları belirlenen iki kişiye toplam 20 bin 136 lira para cezası verildi.
- AA
Doğa Koruma Milli Parklar Konya Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde, iki kişinin usulsüz avlandıkları bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, iki avcıyı, maskeli şahin ile 8 kır güvercini ve muhtelif tuzaklarla yakaladı.
Şahin ile kır güvercinleri doğaya salınırken, iki kişiye toplam 20 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.
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