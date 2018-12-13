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Konya'da uyuşturucu hap ve skunk ele geçirildi, 2 gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 812 ecstasy hap ile 29 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Konya'ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucuyu getirdiği öne sürülen Ş.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 6 bin 812 ecstasy hap ve 29 gram skunk ele geçirildi. Ş.E. ile D.S. adlı kadın gözaltına alındı. 
 

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