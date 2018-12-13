Konya'da uyuşturucu hap ve skunk ele geçirildi, 2 gözaltı Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 812 ecstasy hap ile 29 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın, 2 kişi gözaltına alındı.