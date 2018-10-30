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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanı yapılan operasyonda, 17 farklı adrese düzenlenen operasyon kapsamında 13 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 105 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 72 paket 23,58 gram eroin maddesi, 10 paket 17,06 gram esrar maddesi, 4 kök halinde kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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