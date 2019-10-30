Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
Konya'nın Ereğli ile Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına yakalandı.
- AA
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Caddesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 137,87 gram esrar ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Seydişehir ilçesinde ise 50 UP 830 plakalı aracı şüphe üzerine durduran polis, otomobilde yapılan aramalarda 227 gram eroin ele geçirdi.
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