Konya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerindeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.