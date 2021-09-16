Konya'da yaylada dev yarıklar oluştu

DHA 16 Eylül 2021 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:04

Işıklar Mahallesi'nin muhtarı Bayram Döleker, 'Dün saat 18.00 sıralarında yağmur yağdı. Yağmurun ardından bazı yerlerde çeşitli uzunluklarda, 2-3 hat şekilde derinlikler oluştu. Cami lojmanı ve ahır gibi bazı yerlerdeki binaların duvarlarında çatlaklar var. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi inceleme yapıyor' dedi.

'BU YARIKLAR HIZLA DEVAM EDECEK'

Yarıkları inceleyen Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, "Daha önce yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak obrukların ve çatlakların bir başka süreci yüzey yarıklarına çevrilmiş durumda. Yer altı suyunun aşırı kullanımının olduğu bölgelerde zaman zaman farklı ebatlarda ortaya çıkan obruklar, yüzey faylanmalarına dönmüş durumda. Toprak kurudu, çatladı şimdi de yüzey faylanmalarına dönüşüyor. Bu yarıklar zaman içerisinde açılmaya devam edecek. Bölgedeki su rejimi böyle devam ettiği sürece bu yarıkları hızla devam edecek. Buralarda çökme periyodu izlenmesi lazım. Ölçülerek takip edilmesi gerekiyor. Bu yarıkları, bir kez olmuş bitmiş olarak görmemek gerekir. Devamı gelecektir, takip edilmesi gerekir. Depremde kırılma olur, öyle kalır ama bunlar devamı gelen çökmeler. Bunlar, bölgesel çökmelere de neden olur. Başlangıcından itibaren ilerleyişi takip edilmeli. Kontrol altında tutulması gerekir" diye konuştu.