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Konya'da YPG/PYD üyeliği şüphesiyle bir zanlı tutuklandı

Konya'da, terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye yapılanmasında görev aldığı öne sürülen yabancı uyruklu tutuklandı.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Suriye yapılanmasında yer aldığı öne sürülen yabancı uyruklu F.M'nin Ereğli ilçesinde saklandığı ihbarını aldı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, zanlı yakalandı.

Şüphelinin ifadesinde, örgüte bağlı grupta silahlı eğitim aldığını, Suriye'de şehir içi ve köylerde sözde karakol kurarak güvenlik görevi yaptığını, kadınlardan oluşan bir güvenlik yapılanmasının olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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