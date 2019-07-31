Konya'daki FETÖ davasında karar çıktı
Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
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