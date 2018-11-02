Konya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve H.P savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan B.N.Ö, B.E, Ş.A, M.F.Ç, F.E, S.E, A.Ö, Ö.K, D.T, E.A. ve R.G. tutuklanırken, K.Ö. ve M.G'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.