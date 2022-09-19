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Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'da toplanan yardım malzemeleri, Pakistan'daki selzedelere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
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Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinatörlüğünde, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 10 bin gıda kolisinin, tırlara yüklenerek Pakistan'a ulaştırılmak üzere Ankara'da bulunan TCDD 8. Bölge Müdürlüğü'ne ait Marşandiz deposuna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yardım kolilerinin Konya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıflar, odalar, yerel yönetimler, hayırseverlerin desteğiyle hazırlandığı, felaketin başından beri Pakistan'a toplamda 15 bin gıda kolisi ile 175 ton un yardım yapıldığı ifade edildi.

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